Milano 15:12
43.406 +0,78%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:13
9.566 +0,87%
Francoforte 15:12
24.568 +0,75%

Francoforte: scambi al rialzo per Adidas

Seduta vivace oggi per il produttore di calzature sportive, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,70%.
