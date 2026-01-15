Francoforte: risultato positivo per Adidas

(Teleborsa) - Bene il produttore di calzature sportive
, con un rialzo del 2,15%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Adidas
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,65%, rispetto a +0,6% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo scenario tecnico del leader europeo dell'abbigliamento sportivo
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 162,5 Euro con area di resistenza individuata a quota 165. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 161,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)