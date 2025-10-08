Germania, riviste al rialzo stime di crescita, PIL 2025 allo 0,2%

(Teleborsa) - La Germania ha rivistoper l’anno in corso, portandole alloIl Ministero dell'Economia ha comunicato mercoledì che ora prevede una. In precedenza, le stime erano rispettivamente dell'1,0% per il 2026 e dello zero per cento per il 2025."Per garantire una crescita a lungo termine, dobbiamo eliminare l'arretrato delle riforme: ridurre i costi energetici, promuovere gli investimenti privati, affrontare l'elevata pressione fiscale rispetto agli standard internazionali, snellire la burocrazia, aprire i mercati e favorire l'innovazione", ha dichiarato il ministro dell'Economia tedesca,, durante la presentazione.