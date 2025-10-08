Milano 17:35
Germania, riviste al rialzo stime di crescita, PIL 2025 allo 0,2%

(Teleborsa) - La Germania ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per l’anno in corso, portandole allo 0,2%.

Il Ministero dell'Economia ha comunicato mercoledì che ora prevede una crescita dell'1,3% per il 2026 e dell'1,4% nel 2027. In precedenza, le stime erano rispettivamente dell'1,0% per il 2026 e dello zero per cento per il 2025.

"Per garantire una crescita a lungo termine, dobbiamo eliminare l'arretrato delle riforme: ridurre i costi energetici, promuovere gli investimenti privati, affrontare l'elevata pressione fiscale rispetto agli standard internazionali, snellire la burocrazia, aprire i mercati e favorire l'innovazione", ha dichiarato il ministro dell'Economia tedesca, Katherina Reiche, durante la presentazione.



