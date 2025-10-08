Il Ministro Santanchè inaugura a Rimini le fiere del turismo e dell’hospitality TTG e InOut 2025

(Teleborsa) - Una grande inaugurazione per. Hanno aperto questa mattina alla Fiera di Rimini (apertura fino al 10 ottobre),, le duePresentiAlla cerimonia inaugurale sono intervenutidirettore per la Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo libero della Diocesi di Bologna,presidente di Italian Exhibition Group,, sindaco di Rimini,assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, e, ministro per il Turismo., nella sua prolusione ha spiegato come "sia necessario svegliarci dal sonno di questa era. Perché la vita è un viaggio meraviglioso e vale la pena viverlo pienamente, anche davanti ai recenti venti di guerra, senza avere paura del futuro. Credo che l’era che si sta chiudendo, buia e dolorosa, stia intravedendo l’aurora., perché non c’è cambiamento che tenga di fronte all’amore. C’è bisogno di accendere una luce e seguirla in compagnia: solo chi riscopre l’eterno sarà abbracciare il cambiamento".Salutando i presenti, il, ha sottolineato tutte le grandi novità che in questi anni interessano il mondo del turismo: "Il titolo che abbiamo scelto per questa edizione di, un titolo che già di suo è una bella scossa, un invito a risvegliarci dalle abitudini e dalle consuetudini perché i fatti ci stanno insegnando come dal periodo del Covid in poi siano cambiati i turisti e il modo stesso di fare turismo. Oggi a nessuno piace più essere massa. Nella ricerca del viaggio,. Il turismo sta affrontando uned è in corso una metamorfosi del turismo. Il nostro compito è quello di dare risposte adeguate. Ecco, dunque, il ruolo e la responsabilità che ci prendiamo con: noi non ci limitiamo oggi, e non ci limiteremo in futuro, a fotografare ciò che accade, ma saremo sempre più una piattaforma di idee, una fucina per i progetti, un’occasione continua di confronto e di ispirazione. Qui, a TTG e INOUT, vogliamo costruire insieme ai protagonisti del settore la nuova era del turismo".Il, ha rimarcato dal canto suo, la necessità di guardare al futuro: "Credo che l’appuntamento con TTG Travel Experience e InOut sia quest’anno più che mai necessario. Il: stiamo vivendo un periodo di profondi cambiamenti, spesso rapidissimi e il settore dei viaggi e delle vacanze non solo non fa eccezione, ma ne è una delle testimonianze più concrete. Anche la stagione estiva appena conclusa ha messo in luce l’evoluzione dei tempi e delle abitudini dei visitatori, un cambiamento a cui il comparto nel suo insieme non può semplicemente adattarsi, ma che deve imparare ad anticipare con coraggio.dalle opportunità e dai limiti dell’intelligenza artificiale, alle sfide poste dai cambiamenti climatici, fino alle nuove dinamiche della promozione e della comunicazione, come già accade in ogni altro settore industriale. In questo senso,che sia proprio la città di Rimini a farsi piattaforma di partenza per questo necessario cambio di strategia".: "La nostra Regione è in prima linea nel proporre offerte culturali, sportive ed enogastronomiche d’eccellenza, traa cui si aggiungono itinerari di cicloturismo ed esperienze di vacanza attiva e sostenibile capaci di attrarre anche il pubblico internazionale, in costante crescita. Il TTG Travel Experience rappresenta per l’Emilia-Romagna rappresenta anche unQuesta edizione presenta tra le novità un focus e attenzione sullo sport e sul Wellness, un settore su cui la regione investe da anni insieme alle destinazioni e agli operatori del settore, consapevoli delle opportunità in chiave turistica che gli eventi e la pratica sportiva possono dare durante tutto l’anno in modo diffuso nei territori".: "L’edizione di quest’anno del TTG di Rimini segue il primo WTTC Global Summit in Italia, che ha ribadito il ruolo strategico del comparto come leva economica e sociale. Gli investimenti annunciati a conclusione del vertice, pari a 8 miliardi di euro, sosterranno crescita, occupazione, innovazione e sviluppo infrastrutturale per un settore che contribuisce al 13% del PIL e dei posti di lavoro. In più, prevediamo che, nei prossimi dieci anni,Intanto, quest’anno l’Italia ha continuato a registrare risultati record su tasso di saturazione e presenze, confermandosi leader europeo e rafforzando la destagionalizzazione. Il Governo continuerà a sostenere il settore".Al taglio del nastro anche: "Il turismo è al centro di tanti cambiamenti e TTG Travel Experience è un punto di osservazione privilegiato per conoscerli e comprenderli. Gli operatori del turismo organizzato. E tutti quanti possiamo comprendere meglio come promuovere e valorizzare l’enorme e molteplice patrimonio che l’Italia può offrire ai potenziali visitatori. Si tratta quindi di una grande opportunità per chi vuole capire meglio e investire in uno dei settori più importanti e rappresentativi dell’economia italiana"."Qui abbiamoche presentiamo al mondo, ma abbiamo anche il mondo che si presenta alla rete del turismo italiano; l'auspicio è quello che, dopo questi tre giorni,, nuovi temi di viaggio ai consumatori e ai viaggiatori italiani". Lo ha dichiaratoUn obiettivo che si lega perfettamente al titolo scelto per questa edizione, "", espressione di un periodo di profondo cambiamento per il settore, sospeso"È stato innescato un forte cambiamento in questo settore. - aggiunge Peraboni - Basti pensare, per esempio, all'apparente strabismo tra quel gruppo di viaggiatori che raggiungono una meta solo per fare una storia e per postare su un social network, e quelli che invece. In questo unico contenitore, che è costituito dai padiglioni della Fiera di Rimini, in questi giorni(quindi viaggio, la tendenza, l'esperienza) e dall'altro. Oltre alla parte nautica, abbiamo il turismo legato al golf, quindi lache ormai da qualche anno è la tendenza principale, si conferma anche in questa edizione".Ieri, per il terzo anno consecutivo, nella cornice del Grand Hotel Rimini si è tenuto ilL’evento B2B, che quest’anno ha riunito 80 espositori e 85 top buyer internazionali, è stato il contenitore di una giornata di incontri su misura e di alto profilo. Oggi il viaggiatore di fascia alta cerca esperienze autentiche, rese fluide dalla tecnologia, e Luxury Event by TTG è diventato il luogo privilegiato dove tracciare le strategie per rispondere a queste nuove aspettative.dedicato proprio al mondo del luxury travel e presentato in anteprima all’opening ceremony di TTG:Un evento esclusivo che riunirà i più qualificati buyer internazionali per incontri one-to-one con gli operatori d’alta gamma. Tre giorni tra workshop b2b, conferenze, esperienze uniche e networking di alto livello.