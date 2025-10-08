Il Ministro Santanchè inaugura a Rimini le fiere del turismo e dell’hospitality TTG e InOut 2025

(Teleborsa) - Una grande inaugurazione per due grandi fiere in un settore simbolo dell’Italia e del territorio che le ospita
. Hanno aperto questa mattina alla Fiera di Rimini (apertura fino al 10 ottobre), TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community
, le due manifestazioni del turismo e dell’ospitalità firmate Italian Exhibition Group.
Presenti 2.700 brand espositori disposti su 26 padiglioni e 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi per tre giorni di incontri, business e visioni sul turismo globale.
Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti don Massimo Vacchetti,
direttore per la Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo libero della Diocesi di Bologna, Maurizio Ermeti,
presidente di Italian Exhibition Group, Jamil Sadegholvaad
, sindaco di Rimini, Roberta Frisoni,
assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, e Daniela Santanchè
, ministro per il Turismo.Don Massimo Vacchetti
, nella sua prolusione ha spiegato come "sia necessario svegliarci dal sonno di questa era. Perché la vita è un viaggio meraviglioso e vale la pena viverlo pienamente, anche davanti ai recenti venti di guerra, senza avere paura del futuro. Credo che l’era che si sta chiudendo, buia e dolorosa, stia intravedendo l’aurora. Ci siamo riscoperti fragili, ma è proprio in questi momenti che si riscopre la premura degli uni verso gli altri
, perché non c’è cambiamento che tenga di fronte all’amore. C’è bisogno di accendere una luce e seguirla in compagnia: solo chi riscopre l’eterno sarà abbracciare il cambiamento".
Salutando i presenti, il presidente di IEG, Maurizio Ermeti
, ha sottolineato tutte le grandi novità che in questi anni interessano il mondo del turismo: "Il titolo che abbiamo scelto per questa edizione di TTG è AWAKE TO A NEW ERA
, un titolo che già di suo è una bella scossa, un invito a risvegliarci dalle abitudini e dalle consuetudini perché i fatti ci stanno insegnando come dal periodo del Covid in poi siano cambiati i turisti e il modo stesso di fare turismo. Oggi a nessuno piace più essere massa. Nella ricerca del viaggio, tutti vorrebbero un’esperienza motivante, autentica e di coinvolgimento personale
. Il turismo sta affrontando un cambio di paradigma a livello macroeconomico, sociale e politico
ed è in corso una metamorfosi del turismo. Il nostro compito è quello di dare risposte adeguate. Ecco, dunque, il ruolo e la responsabilità che ci prendiamo con TTG e INOUT
: noi non ci limitiamo oggi, e non ci limiteremo in futuro, a fotografare ciò che accade, ma saremo sempre più una piattaforma di idee, una fucina per i progetti, un’occasione continua di confronto e di ispirazione. Qui, a TTG e INOUT, vogliamo costruire insieme ai protagonisti del settore la nuova era del turismo".
Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad
, ha rimarcato dal canto suo, la necessità di guardare al futuro: "Credo che l’appuntamento con TTG Travel Experience e InOut sia quest’anno più che mai necessario. Il motivo è ben espresso dal titolo di questa edizione
: stiamo vivendo un periodo di profondi cambiamenti, spesso rapidissimi e il settore dei viaggi e delle vacanze non solo non fa eccezione, ma ne è una delle testimonianze più concrete. Anche la stagione estiva appena conclusa ha messo in luce l’evoluzione dei tempi e delle abitudini dei visitatori, un cambiamento a cui il comparto nel suo insieme non può semplicemente adattarsi, ma che deve imparare ad anticipare con coraggio. Guardare davvero a una ‘nuova era’ del turismo significa oggi confrontarsi con temi cruciali:
dalle opportunità e dai limiti dell’intelligenza artificiale, alle sfide poste dai cambiamenti climatici, fino alle nuove dinamiche della promozione e della comunicazione, come già accade in ogni altro settore industriale. In questo senso, appuntamenti come TTG Travel Experience e InOut rappresentano un momento prezioso di incontro e confronto ed è significativo
che sia proprio la città di Rimini a farsi piattaforma di partenza per questo necessario cambio di strategia".Roberta Frisoni, assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna
: "La nostra Regione è in prima linea nel proporre offerte culturali, sportive ed enogastronomiche d’eccellenza, tra città d’arte, borghi storici e castelli, la Riviera, l’Appennino, il golf, il wellness, la Motor e la Food Valley,
a cui si aggiungono itinerari di cicloturismo ed esperienze di vacanza attiva e sostenibile capaci di attrarre anche il pubblico internazionale, in costante crescita. Il TTG Travel Experience rappresenta per l’Emilia-Romagna rappresenta anche un motivo di attenzione all’interno del comparto MICE (Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi).
Questa edizione presenta tra le novità un focus e attenzione sullo sport e sul Wellness, un settore su cui la regione investe da anni insieme alle destinazioni e agli operatori del settore, consapevoli delle opportunità in chiave turistica che gli eventi e la pratica sportiva possono dare durante tutto l’anno in modo diffuso nei territori". Daniela Santanché, Ministro per il Turismo
: "L’edizione di quest’anno del TTG di Rimini segue il primo WTTC Global Summit in Italia, che ha ribadito il ruolo strategico del comparto come leva economica e sociale. Gli investimenti annunciati a conclusione del vertice, pari a 8 miliardi di euro, sosterranno crescita, occupazione, innovazione e sviluppo infrastrutturale per un settore che contribuisce al 13% del PIL e dei posti di lavoro. In più, prevediamo che, nei prossimi dieci anni, questo contributo crescerà ancora, toccando quota 3,7 milioni di occupati, oltre 280 miliardi di PIL e più di 220 miliardi di spesa turistica.
Intanto, quest’anno l’Italia ha continuato a registrare risultati record su tasso di saturazione e presenze, confermandosi leader europeo e rafforzando la destagionalizzazione. Il Governo continuerà a sostenere il settore".
Al taglio del nastro anche Gianmarco Centinaio, Vicepresidente del Senato della Repubblica
: "Il turismo è al centro di tanti cambiamenti e TTG Travel Experience è un punto di osservazione privilegiato per conoscerli e comprenderli. Gli operatori del turismo organizzato possono trovare qui risposte sul futuro della loro professione, sui servizi da implementare, sui mercati internazionali che si possono aprire o rafforzare nei prossimi anni, sia per l’incoming che per l’outgoing
. E tutti quanti possiamo comprendere meglio come promuovere e valorizzare l’enorme e molteplice patrimonio che l’Italia può offrire ai potenziali visitatori. Si tratta quindi di una grande opportunità per chi vuole capire meglio e investire in uno dei settori più importanti e rappresentativi dell’economia italiana".
"Qui abbiamo la più grande offerta del turismo italiano
che presentiamo al mondo, ma abbiamo anche il mondo che si presenta alla rete del turismo italiano; l'auspicio è quello che, dopo questi tre giorni, gli operatori del settore siano in grado di offrire nuove esperienze
, nuovi temi di viaggio ai consumatori e ai viaggiatori italiani". Lo ha dichiarato Corrado Peraboni, Amministratore Delegato Italian Exhibition Group.
Un obiettivo che si lega perfettamente al titolo scelto per questa edizione, "Awakening, a New Era
", espressione di un periodo di profondo cambiamento per il settore, sospeso tra turismo esperienziale e pianificazione dei viaggi basata sull’Intelligenza Artificiale.
"È stato innescato un forte cambiamento in questo settore. - aggiunge Peraboni - Basti pensare, per esempio, all'apparente strabismo tra quel gruppo di viaggiatori che raggiungono una meta solo per fare una storia e per postare su un social network, e quelli che invece scelgono destinazioni dove poter staccare e vivere un periodo più reale e meno digitale
. In questo unico contenitore, che è costituito dai padiglioni della Fiera di Rimini, in questi giorni c'è la possibilità di vedere il soft
(quindi viaggio, la tendenza, l'esperienza) e dall'altro l'infrastruttura di base che serve per far vivere meglio questa esperienza
. Oltre alla parte nautica, abbiamo il turismo legato al golf, quindi la tematizzazione,
che ormai da qualche anno è la tendenza principale, si conferma anche in questa edizione".Il Luxury Event e un'anteprima esclusiva
Ieri, per il terzo anno consecutivo, nella cornice del Grand Hotel Rimini si è tenuto il Luxury Event by TTG.
L’evento B2B, che quest’anno ha riunito 80 espositori e 85 top buyer internazionali, è stato il contenitore di una giornata di incontri su misura e di alto profilo. Oggi il viaggiatore di fascia alta cerca esperienze autentiche, rese fluide dalla tecnologia, e Luxury Event by TTG è diventato il luogo privilegiato dove tracciare le strategie per rispondere a queste nuove aspettative. Aspettative crescenti, che il prossimo anno verranno soddisfatte dalla nascita di un nuovo appuntamento
dedicato proprio al mondo del luxury travel e presentato in anteprima all’opening ceremony di TTG: Aura, a Firenze dal 27 al 29 ottobre 2026.
Un evento esclusivo che riunirà i più qualificati buyer internazionali per incontri one-to-one con gli operatori d’alta gamma. Tre giorni tra workshop b2b, conferenze, esperienze uniche e networking di alto livello.