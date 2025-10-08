Ita Airways conferma il percorso verso il pareggio di bilancio. Eberhart: nella Star Alliance entro maggio

Lufthansa

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi del 2025 conpari a, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo del 2024, trasportandoe registrando un load factor medio dell’83,4%, in aumento di 2,5 punti percentuali. I risultati, presentati al TTG di Rimini dall’amministratore delegatoe dal presidente, confermano il percorso verso ilentro fine anno, obiettivo considerato cruciale per avviare nel 2026 una nuova fase di crescita insieme al Gruppo Lufthansa, azionista al 41% (con il 59% in mano al Mef)."La fiducia dei 12,6 milioni di passeggeri e la solidità della nostra strategia sono la base per raggiungere il pareggio e avviare dal 2026 una", ha dichiarato Eberhart, sottolineando le "crescenti sinergie con". Nella stagione invernale, la compagnia opererà 53 destinazioni, con il debutto del volo Roma–Mauritius dal 7 novembre e il ritorno della rotta per le Maldive dal 19 dicembre.Sul, Ita Airways punta a entrare nella– la più grande alleanza di compagnie aeree a livello mondiale, fondata nel 1997, che offre una rete globale di voli, garantendo ai passeggeri maggiore connettività, benefici come l'accesso alle lounge e la possibilità di accumulare e riscattare miglia sui programmi di fidelizzazione di diverse compagnie partner – entro aprile-maggio 2026, dopo un processo di circa 12 mesi. "Sarà un passaggio fondamentale per l’integrazione nel gruppo Lufthansa e per offrire ai passeggeri l’accesso a una rete globale di oltre 25 vettori", ha spiegato Eberhart.Infine, l’ad ha confermato la centralità dell’, definito "partner ideale per qualità ed efficienza", annunciando investimenti superiori asullo scalo romano, che resterà il fulcro operativo della compagnia anche nella nuova fase di sviluppo internazionale.