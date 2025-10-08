Milano 17:35
Lottomatica, buyback per oltre 9,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, complessivamente 414.599 azioni ordinarie al prezzo medio di 22,4885 euro per euro, per un controvalore pari a 9.323.725,29 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 4.158.877 azioni proprie, pari all'1,653% delle azioni ordinarie in circolazione.

A Piazza Affari, oggi, seduta positiva per Lottomatica, che avanza bene e porta a casa un +1,61%.

