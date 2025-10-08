NewPrinces, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

NewPrinces

(Teleborsa) -ha alzato a(dai precedenti 26 euro) ilsu(ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "" visto il target upside del 29,25%.Secondo l'analisi di Intesa Sanpaolo, l’acquisizione dida parte di NewPrinces rappresenta un passo strategico verso il rafforzamento nel settore delle bevande a elevato potenziale. L’operazione, del valore di 100 milioni di euro e con un multiplo EV/EBITDA di circa 4,9x, porta anche a un miglioramento delladel gruppo di circa 7 milioni di euro, grazie alla liquidità della società acquisita. L’integrazione sarà supportata da un accordo transitorio di 15 mesi con Diageo per garantire una transizione efficiente.Intesa Sanpaolo ha sottolineato inoltre che NewPrinces sta proseguendo ildel gruppo Princes a Londra, con un aumento di capitale destinato a finanziare la crescita nei mercati food & beverage, mentre la capogruppo manterrà il controllo. Gli analisti hanno aggiornato le stime 2026–2027 includendo gli effetti positivi dell’acquisizione e confermano il rating "BUY" sul titolo, in attesa dei nuovi target che il gruppo dovrebbe comunicare dopo il completamento anche delle acquisizioni