Milano
15:19
43.399
+0,76%
Nasdaq
7-ott
24.840
0,00%
Dow Jones
7-ott
46.603
0,00%
Londra
15:19
9.562
+0,82%
Francoforte
15:19
24.549
+0,67%
Mercoledì 8 Ottobre 2025, ore 15.35
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: brillante l'andamento di Juventus
Piazza Affari: brillante l'andamento di Juventus
Migliori e peggiori
,
In breve
08 ottobre 2025 - 09.35
Bene la
società operante nel settore del calcio professionistico
, con un rialzo del 2,48%.
Condividi
Titoli e Indici
Juventus Fc
+1,17%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto