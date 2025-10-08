Milano 15:19
43.399 +0,76%
Nasdaq 7-ott
24.840 0,00%
Dow Jones 7-ott
46.603 0,00%
Londra 15:19
9.562 +0,82%
Francoforte 15:19
24.549 +0,67%

Piazza Affari: giornata depressa per Comer Industries

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Comer Industries
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, con un ribasso del 2,47%.

La tendenza ad una settimana di Comer Industries è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 35,93 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 35,13. L'equilibrata forza rialzista di Comer Industries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 36,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```