Piazza Affari: giornata depressa per Comer Industries

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, con un ribasso del 2,47%.
La tendenza ad una settimana di Comer Industries
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 35,93 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 35,13. L'equilibrata forza rialzista di Comer Industries
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 36,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)