Piazza Affari: scambi in positivo per Maire

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

Maire

FTSE Italia Mid Cap

azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture

Maire

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo dell'1,82%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,53 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,33. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,73.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)