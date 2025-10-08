Piazza Affari: scambi in positivo per Maire

(Teleborsa) - Bene il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, con un rialzo dell'1,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Maire
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Maire
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,53 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,33. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,73.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)