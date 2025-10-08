Milano 7-ott
43.071 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 0,00%
Francoforte 7-ott
24.386 0,00%

Stellantis, nuove nomine nel Leadership Team. Ciancia torna per guidare Global Manufacturing

Finanza
Stellantis, nuove nomine nel Leadership Team. Ciancia torna per guidare Global Manufacturing
(Teleborsa) - Stellantis, colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato una serie di nomine nel suo Stellantis Leadership Team (SLT), in vista della prossima presentazione del proprio piano strategico aggiornato prevista per il 2026.

Emanuele Cappellano è nominato Head of Enlarged Europe and European Brands, in aggiunta al suo attuale ruolo di responsabile di Stellantis Pro One. Jean-Philippe Imparato si focalizzerà interamente sul potenziamento delle performance di Maserati, in qualità di CEO, e Stellantis &You, riportando a Cappellano.

Herlander Zola, attualmente Head of Commercial Operations Brazil and South America Light Commercial Vehicles è nominato Head of South America, succedendo a Cappellano.

Samir Cherfan entra a far parte dello SLT mantenendo le sue responsabilità come Head of Middle East & Africa and Micromobility.

Grégoire Olivier, attualmente Head of China Strategy, è nominato Head of China and Asia-Pacific e membro dello SLT.

Francesco Ciancia, proveniente da Mercedes-Benz, tornerà in Stellantis come Global Head of Manufacturing a partire dal 1° novembre. In tale data, Arnaud Deboeuf lascerà l'azienda per intraprendere altre opportunità. Prima di entrare in Mercedes-Benz nel 2022, Ciancia ha lavorato presso Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Stellantis a partire dal 2001, ricoprendo tra l'altro il ruolo di direttore dello stabilimento di Kragujevac (Serbia), responsabile della produzione per l'America Latina e responsabile della produzione per Maserati e marchi premium per le regioni Europa, Medio Oriente e Africa.

Ralph Gilles entra a far parte dello SLT come Global Head of Design.

Philippe de Rovira, già responsabile della regione congiunta AsiaPacific, Middle East & Africa, lascia Stellantis per seguire altre
opportunità di carriera.

"Con queste nuove nomine stiamo promuovendo talenti eccezionali, sia all'interno che all'esterno, a ruoli di leadership, mentre prepariamo la nostra Azienda al successo futuro - ha dichiarato il CEO Antonio Filosa - Stiamo inoltre rafforzando il nostro focus regionale assegnando responsabilità specifiche per le organizzazioni delle regioni Asia-Pacific e Middle East & Africa al livello dello SLT".
Condividi
```