Stellantis, nuove nomine nel Leadership Team. Ciancia torna per guidare Global Manufacturing

(Teleborsa) - Stellantis
, colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato una serie di nomine nel suo Stellantis Leadership Team (SLT)
, in vista della prossima presentazione del proprio piano strategico aggiornato prevista per il 2026.Emanuele Cappellano
è nominato Head of Enlarged Europe and European Brands, in aggiunta al suo attuale ruolo di responsabile di Stellantis Pro One. Jean-Philippe Imparato si focalizzerà interamente sul potenziamento delle performance di Maserati, in qualità di CEO, e Stellantis &You, riportando a Cappellano.Herlander Zola
, attualmente Head of Commercial Operations Brazil and South America Light Commercial Vehicles è nominato Head of South America, succedendo a Cappellano. Samir Cherfan
entra a far parte dello SLT mantenendo le sue responsabilità come Head of Middle East & Africa and Micromobility.Grégoire Olivier
, attualmente Head of China Strategy, è nominato Head of China and Asia-Pacific e membro dello SLT. Francesco Ciancia
, proveniente da Mercedes-Benz
, tornerà in Stellantis come Global Head of Manufacturing a partire dal 1° novembre. In tale data, Arnaud Deboeuf lascerà l'azienda per intraprendere altre opportunità. Prima di entrare in Mercedes-Benz nel 2022, Ciancia ha lavorato presso Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Stellantis a partire dal 2001, ricoprendo tra l'altro il ruolo di direttore dello stabilimento di Kragujevac (Serbia), responsabile della produzione per l'America Latina e responsabile della produzione per Maserati e marchi premium per le regioni Europa, Medio Oriente e Africa.Ralph Gilles
entra a far parte dello SLT come Global Head of Design.Philippe de Rovira
, già responsabile della regione congiunta AsiaPacific, Middle East & Africa, lascia Stellantis per seguire altre
opportunità di carriera.
"Con queste nuove nomine stiamo promuovendo talenti eccezionali, sia all'interno che all'esterno, a ruoli di leadership, mentre prepariamo la nostra Azienda al successo futuro - ha dichiarato il CEO Antonio Filosa
- Stiamo inoltre rafforzando il nostro focus regionale assegnando responsabilità specifiche per le organizzazioni delle regioni Asia-Pacific e Middle East & Africa al livello dello SLT".