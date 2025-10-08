Stellantis, nuove nomine nel Leadership Team. Ciancia torna per guidare Global Manufacturing

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato una s, in vista della prossima presentazione del proprio piano strategico aggiornato prevista per il 2026.è nominato Head of Enlarged Europe and European Brands, in aggiunta al suo attuale ruolo di responsabile di Stellantis Pro One. Jean-Philippe Imparato si focalizzerà interamente sul potenziamento delle performance di Maserati, in qualità di CEO, e Stellantis &You, riportando a Cappellano., attualmente Head of Commercial Operations Brazil and South America Light Commercial Vehicles è nominato Head of South America, succedendo a Cappellano.entra a far parte dello SLT mantenendo le sue responsabilità come Head of Middle East & Africa and Micromobility., attualmente Head of China Strategy, è nominato Head of China and Asia-Pacific e membro dello SLT., proveniente da, tornerà in Stellantis come Global Head of Manufacturing a partire dal 1° novembre. In tale data, Arnaud Deboeuf lascerà l'azienda per intraprendere altre opportunità. Prima di entrare in Mercedes-Benz nel 2022, Ciancia ha lavorato presso Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Stellantis a partire dal 2001, ricoprendo tra l'altro il ruolo di direttore dello stabilimento di Kragujevac (Serbia), responsabile della produzione per l'America Latina e responsabile della produzione per Maserati e marchi premium per le regioni Europa, Medio Oriente e Africa.entra a far parte dello SLT come Global Head of Design., già responsabile della regione congiunta AsiaPacific, Middle East & Africa, lascia Stellantis per seguire altreopportunità di carriera."Con queste nuove nomine stiamo promuovendo talenti eccezionali, sia all'interno che all'esterno, a ruoli di leadership, mentre prepariamo la nostra Azienda al successo futuro - ha dichiarato il- Stiamo inoltre rafforzando il nostro focus regionale assegnando responsabilità specifiche per le organizzazioni delle regioni Asia-Pacific e Middle East & Africa al livello dello SLT".