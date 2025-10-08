TransCode Therapeutics, vola a Wall Street dopo annuncio acquisizione di Polynoma

TransCode Therapeutics

(Teleborsa) -vola al Nasdaq dopo l'annuncio di un accordo definitivo per l', un'azienda biotecnologica privata specializzata in immuno-oncologia. Polynoma sta sviluppando un candidato in fase avanzata, seviprotimut-L, un nuovo vaccino polivalente con antigene sparso per il trattamento adiuvante del melanoma in stadio IIB e IIC.Contemporaneamente, TransCode ha annunciato unda parte di CK Life Sciences, con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo clinico del principale microRNA di TransCode, TTX-MC138, in una sperimentazione clinica di Fase 2.è stato nominato Amministratore Delegato di TransCode e ne rimane Presidente, ma si è dimesso dalle sue posizioni nel Comitato di Audit e nel Comitato per la Remunerazione del Consiglio.si è dimesso dalla carica di Amministratore Delegato ad interim, ma rimane Direttore Finanziario e membro del Cda.In base all'accordo, l'unico azionista di Polynoma, una controllata indiretta interamente controllata da CK Life Sciences, riceverà 83.285 azioni ordinarie e 1.152,9568 azioni azioni privilegiate convertibili di Serie A senza diritto di voto (le "Azioni Privilegiate di Serie A"). Contestualmente, TransCode ha stipulato un accordo di investimento con una controllata di CK Life Sciences, in base al quale tale entità ha acquistato, tramite collocamento privato, un totale di 223,7337 azioni privilegiate convertibili di Serie B senza diritto di voto (le "Azioni Privilegiate di Serie B e, insieme alle Azioni Privilegiate di Serie A, le "Azioni Privilegiate") per un corrispettivo complessivo di 25 milioni di dollari, di cui 20 milioni in contanti e una cambiale di 5 milioni.Al completamento,su base completamente diluita, mentre gli azionisti di TransCode pre-acquisizione manterranno circa il 9%. L’entità combinata ha un valore azionario completamente diluito di circa 165 milioni di dollari.Ulteriori pagamenti condizionati per un totale dipotrebbero essere dovuti alla controllata di CK Life Sciences al raggiungimento di traguardi clinici, normativi e commerciali per seviprotimut-L.