Wall Street resta al palo, occhi ai verbali Fed di settembre

(Teleborsa) - Avvio cauto per Wall Street, con gli investitori valutavano l’impennata dei prezzi dell’oro e cercavano di interpretare il percorso futuro dei tassi d’interesse USA nonostante la mancanza di nuovi dati economici durante lo shutdown del governo federale in corso.

L’attenzione è ora rivolta alla pubblicazione mercoledì dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Fed di settembre.
Durante quell’incontro, i membri della Fed hanno votato per tagliare i tassi di un quarto di punto percentuale, riavviando un ciclo di allentamento della politica monetaria che era stato sospeso da dicembre. I funzionari hanno ampiamente previsto che ulteriori tagli dei tassi potrebbero arrivare nelle ultime due riunioni della banca centrale dell’anno, una alla fine di questo mese dal 28 al 29 ottobre e un’altra a dicembre.
Si attendono anche gli interventi di alcuni funzionari della Fed.

Tra i titoli interessati da annunci societari, Amazon Pharmacy (Amazon.com) ha annunciato il lancio dei chioschi Amazon Pharmacy, un servizio innovativo che consente ai pazienti di ritirare le prescrizioni entro pochi minuti dalla visita medica. A partire da dicembre 2025, i chioschi saranno disponibili presso alcuni studi One Medical nell'area metropolitana di Los Angeles.

TransCode Therapeutics ha raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione di Polynoma, un'azienda biotecnologica privata specializzata in immuno-oncologia. Contestualmente, TransCode ha annunciato un investimento di 25 milioni di dollari da parte di CK Life Sciences.

Guardando ai principali indici, sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 46.564 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 6.725 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,45%); come pure, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,23%).

