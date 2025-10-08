Wall Street resta al palo, occhi ai verbali Fed di settembre

(Teleborsa) - Avvio cauto per Wall Street
, con gli investitori valutavano l’impennata dei prezzi dell’oro e cercavano di interpretare il percorso futuro dei tassi d’interesse USA nonostante la mancanza di nuovi dati economici durante lo shutdown del governo federale in corso.
L’attenzione è ora rivolta alla pubblicazione
mercoledì dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Fed di settembre
.
Durante quell’incontro, i membri della Fed hanno votato per tagliare i tassi di un quarto di punto percentuale, riavviando un ciclo di allentamento della politica monetaria che era stato sospeso da dicembre. I funzionari hanno ampiamente previsto che ulteriori tagli dei tassi potrebbero arrivare nelle ultime due riunioni della banca centrale dell’anno, una alla fine di questo mese dal 28 al 29 ottobre e un’altra a dicembre.
Si attendono anche gli interventi di alcuni funzionari della Fed.
Tra i titoli interessati da annunci societari
, Amazon Pharmacy (Amazon.com
) ha annunciato il lancio dei chioschi Amazon Pharmacy
, un servizio innovativo che consente ai pazienti di ritirare le prescrizioni entro pochi minuti dalla visita medica. A partire da dicembre 2025, i chioschi saranno disponibili presso alcuni studi One Medical nell'area metropolitana di Los Angeles.TransCode Therapeutics
ha raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione di Polynoma
, un'azienda biotecnologica privata specializzata in immuno-oncologia. Contestualmente, TransCode ha annunciato un investimento di 25 milioni di dollari da parte di CK Life Sciences.
Guardando ai principali indici
, sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 46.564 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.725 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,45%); come pure, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,23%).