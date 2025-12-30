Opening Bell stonata per Wal Street

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street, dopo il calo delle ultime sedute penalizzate dalle crescenti pressioni sul settore tech, su cui gravano i timori di una bolla speculativa legata all'IA.
Stasera sono attesi i verbali della riunione di dicembre, della Federal Reserve
, da cui gli investitori cercheranno di trovare spunti sulle future mosse di politica monetaria e sulle posizioni dei vari membri della banca centrale americana.
Sul fronte macro, a ottobre i prezzi delle case
negli Stati Uniti sono saliti moderatamente: l’indice FHFA è avanzato dello 0,4% mensile e dell’1,7% annuo. L’indice S&P Case-Shiller mostra invece un lieve rallentamento: +1,3% annuo e -0,3% mensile, ma con un dato destagionalizzato ancora in crescita (+0,3%).
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
scambia con un calo dello 0,26%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.901 punti. Senza direzione il Nasdaq 100
(-0,06%); con analoga direzione, pressoché invariato l'S&P 100
(-0,05%).