Milano 16:24
44.937 +1,13%
Nasdaq 16:24
25.503 -0,09%
Dow Jones 16:24
48.374 -0,18%
Londra 16:24
9.938 +0,72%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Opening Bell stonata per Wal Street

Attesa per la pubblicazione dei verbali della Fed

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street, dopo il calo delle ultime sedute penalizzate dalle crescenti pressioni sul settore tech, su cui gravano i timori di una bolla speculativa legata all'IA.

Stasera sono attesi i verbali della riunione di dicembre, della Federal Reserve, da cui gli investitori cercheranno di trovare spunti sulle future mosse di politica monetaria e sulle posizioni dei vari membri della banca centrale americana.

Sul fronte macro, a ottobre i prezzi delle case negli Stati Uniti sono saliti moderatamente: l’indice FHFA è avanzato dello 0,4% mensile e dell’1,7% annuo. L’indice S&P Case-Shiller mostra invece un lieve rallentamento: +1,3% annuo e -0,3% mensile, ma con un dato destagionalizzato ancora in crescita (+0,3%).

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones scambia con un calo dello 0,26%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500, che continua la giornata a 6.901 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,06%); con analoga direzione, pressoché invariato l'S&P 100 (-0,05%).
