Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato +0,16%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,9307. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,934. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,9291.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
