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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 15/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 15/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 marzo

Giornata poco mossa per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata del 15 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,8997 con tetto rappresentato dall'area 0,9099. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,8959.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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