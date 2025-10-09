Bankitalia, giudizi imprese su situazione economica sfavorevoli nel 3° trimestre

(Teleborsa) -, nel terzo trimestre, sono, seppure in miglioramento rispetto a quelli formulati a inizio anno. E' quanto emerge dall'presso le imprese italiane dell'industria e dei servizi con almeno 50 addetti, condotta condotta tra il 26 agosto e il 19 settembre 2025.Lanel terzo trimestre, risentendo anche dell'applicazione deiverso gli Stati Uniti e dell'delle imprese per il trimestre successivo continuano a prefigurare unarispetto alla rilevazione precedente e permangono preoccupazioni sulle condizioni operative. Coerentemente, lesono divenute, specialmente nei servizi e nelle costruzioni.Nel contempo, le imprese, favorita da condizioni di accesso al credito stabili e da un livello di liquidità ritenuto adeguato.I listini praticati negli ultimi 12 mesi sono cresciuti a un ritmo sostanzialmente stabile rispetto alla precedente rilevazione; per i prossimi 12 mesi, le imprese dell'industria in senso stretto e dei servizi continuano ad attendersi una crescita dei propri prezzi moderata, mentre nelle costruzioni la dinamica sarebbe più sostenuta. Le aspettative sull'inflazione al consumo sono lievemente diminuite, soprattutto sugli orizzonti di breve periodo.