Chiesi, collaborazione con Samay per diagnosi precoce delle patologie delle piccole vie aeree

(Teleborsa) - Chiesi Farmaceutici
e Samay
hanno stretto una collaborazione volta a sviluppare nuovi algoritmi per rilevare le patologie delle piccole vie aeree
(small airway disease, SAD), una manifestazione patologica precoce della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO o chronic obstructive pulmonary disease, COPD).
La ??SAD può manifestarsi fino a diversi anni (2-5) prima che le anomalie siano rilevabili con la spirometria standard, rendendo la sua identificazione precoce
un passaggio fondamentale per consentire diagnosi, intervento e trattamento precoci.
La collaborazione unisce la competenza di Chiesi nelle terapie respiratorie
con la tecnologia proprietaria di Samay, Sylvee
, un sensore toracico indossabile basato su risonanza acustica
e analisi basate sull'intelligenza artificiale
, al fine di offrire vantaggi significativi ai pazienti attraverso un migliore monitoraggio e una più efficace valutazione dell'efficacia dei trattamenti.
In base all'accordo, i partner condurranno uno studio pilota iniziale
, i cui risultati dovrebbero essere ,In attesa di risultati positivi, l'iniziativa è stata progettata per ampliare il panorama diagnostico per la BPCO e altre malattie respiratorie.