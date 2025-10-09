Milano 14:25
Chiesi, collaborazione con Samay per diagnosi precoce delle patologie delle piccole vie aeree
(Teleborsa) - Chiesi Farmaceutici e Samay hanno stretto una collaborazione volta a sviluppare nuovi algoritmi per rilevare le patologie delle piccole vie aeree (small airway disease, SAD), una manifestazione patologica precoce della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO o chronic obstructive pulmonary disease, COPD).

La ??SAD può manifestarsi fino a diversi anni (2-5) prima che le anomalie siano rilevabili con la spirometria standard, rendendo la sua identificazione precoce un passaggio fondamentale per consentire diagnosi, intervento e trattamento precoci.

La collaborazione unisce la competenza di Chiesi nelle terapie respiratorie con la tecnologia proprietaria di Samay, Sylvee, un sensore toracico indossabile basato su risonanza acustica e analisi basate sull'intelligenza artificiale, al fine di offrire vantaggi significativi ai pazienti attraverso un migliore monitoraggio e una più efficace valutazione dell'efficacia dei trattamenti.

In base all'accordo, i partner condurranno uno studio pilota iniziale, i cui risultati dovrebbero essere ,In attesa di risultati positivi, l'iniziativa è stata progettata per ampliare il panorama diagnostico per la BPCO e altre malattie respiratorie.
