Cina, nuove misure di controllo delle esportazioni di tecnologie legate alle terre rare

(Teleborsa) - Ilha annunciato che imporrà, con effetto immediato "per salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali"I seguenti prodotti, si legge in un comunicato del Ministero, non possono essere esportati senza autorizzazione: (1), alla fusione dei metalli, alla produzione di materiali magnetici e al riciclaggio e all'utilizzo di risorse secondarie di terre rare; (2), alla manutenzione, alla riparazione e all'ammodernamento di linee di produzione per l'estrazione, la fusione e la separazione di terre rare, la fusione dei metalli, la produzione di materiali magnetici e il riciclaggio e l'utilizzo di risorse secondarie di terre rare.Gli esportatori che operano in questi ambiti devonoal ministero del Commercio prima di esportare. Gli esportatori interessati sono sia quelli cinesi che quelli esteri.Le terre rare, anche definite con l'acronimo REE (Rare Earth Elements), sono 17 metalli presenti nella tavola periodica degli elementi chimici, conche ne implementano l'utilizzo in svariati ambiti, dall'industria elettronica e tecnologica a quella aereonautica e militare.