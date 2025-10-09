Cina, nuove misure di controllo delle esportazioni di tecnologie legate alle terre rare

(Teleborsa) - Il ministero del Commercio cinese
ha annunciato che imporrà misure di controllo delle esportazioni di tecnologie legate alle terre rare
, con effetto immediato "per salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali"
I seguenti prodotti, si legge in un comunicato del Ministero, non possono essere esportati senza autorizzazione: (1) Tecnologie e vettori relativi all'estrazione, alla fusione e alla separazione delle terre rare
, alla fusione dei metalli, alla produzione di materiali magnetici e al riciclaggio e all'utilizzo di risorse secondarie di terre rare; (2) Tecnologie relative all'assemblaggio, alla messa in servizio
, alla manutenzione, alla riparazione e all'ammodernamento di linee di produzione per l'estrazione, la fusione e la separazione di terre rare, la fusione dei metalli, la produzione di materiali magnetici e il riciclaggio e l'utilizzo di risorse secondarie di terre rare.
Gli esportatori che operano in questi ambiti devono richiedere una licenza di esportazione dual use
al ministero del Commercio prima di esportare. Gli esportatori interessati sono sia quelli cinesi che quelli esteri.
Le terre rare, anche definite con l'acronimo REE (Rare Earth Elements), sono 17 metalli presenti nella tavola periodica degli elementi chimici, con significative proprietà magnetiche e conduttive
che ne implementano l'utilizzo in svariati ambiti, dall'industria elettronica e tecnologica a quella aereonautica e militare.(Foto: Christian Lue on Unsplash)