Ferrari crolla a Piazza Affari dopo aver svelato gli obiettivi al 2030

(Teleborsa) - Ferrari perde oltre il 14% a Piazza Affari, finendo sospesa per eccesso di ribasso
e registrando il maggiore calo giornaliero dal 2016, dopo aver diffuso obiettivi al 2030
che hanno deluso gli investitori.
La casa automobilistica italiana, che fa parte del FTSE MIB, ha alzato la guidance 2025, superando i target di profittabilità del piano strategico al 2026 con un anno di anticipo
, e proposto un aumento della remunerazione degli azionisti tramite un incremento del dividend payout e un nuovo buyback.
Allo stesso tempo, ha però previsto un modesto miglioramento al 2030
: il fatturato raggiungerà i 9 miliardi di euro (tasso di crescita annuale composto di circa il 5%) con un EBITDA rettificato di almeno 3,6 miliardi di euro. La previsione di EBITDA per il 2030 implica un tasso di crescita annuo composto del 6%, ben al di sotto del tasso del 10% implicito al Capital Markets Day del 2022
, hanno fatto notare gli analisti di RBC.
Il titolo era rimasto poco mosso durante la mattinata
, quando era stati svelati i primi dettagli di Elettrica
ed erano stati ridimensionati i piani per la produzione di veicoli elettrici
, ma è poi crollato con la diffusione delle guidance finanziarie. I modelli completamente elettrici rappresenteranno circa il 20% della sua gamma entro il 2030, in calo rispetto al precedente obiettivo del 40% fissato per il 2022.