Ferrari, Vigna: posizionamento unico nasce dall'incontro di heritage, tecnologia e racing

(Teleborsa) - "Il posizionamento unico di Ferrari nasce dall'incontro di heritage, tecnologia e racing
. Gli insegnamenti del nostro fondatore, il suo spirito visionario, la sua volontà di ridefinire i limiti del possibile, uniti a una profonda anima sportiva, definiscono ancora oggi chi siamo e guidano le nostre ambizioni per il decennio in corso. Lo ha detto Benedetto Vigna, Amministratore Delegato
di Ferrari
, alla presentazione del piano strategico al 2030
.
"Ambizioni che vivono in ciascuna attività della società
e che realizzeremo, grazie all'impegno delle nostre persone e alla fiducia di tutti gli stakeholder", ha aggiunto.