Ferrari, Vigna: posizionamento unico nasce dall'incontro di heritage, tecnologia e racing

(Teleborsa) - "Il posizionamento unico di Ferrari nasce dall'incontro di heritage, tecnologia e racing. Gli insegnamenti del nostro fondatore, il suo spirito visionario, la sua volontà di ridefinire i limiti del possibile, uniti a una profonda anima sportiva, definiscono ancora oggi chi siamo e guidano le nostre ambizioni per il decennio in corso. Lo ha detto Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari, alla presentazione del piano strategico al 2030.

"Ambizioni che vivono in ciascuna attività della società e che realizzeremo, grazie all'impegno delle nostre persone e alla fiducia di tutti gli stakeholder", ha aggiunto.
