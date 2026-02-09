Ferrari, la prima auto completamente elettrica si chiamerà Luce: svelati gli interni

Ferrari

(Teleborsa) -, casa automobilistica di Maranello che fa parte del FTSE MIB, ha, l'inizio di un nuovo capitolo nella storia del Cavallino Rampante. Viene spiegato che il nome indica la "costante attenzione al futuro del marchio" e inaugura una nuova strategia di denominazione per un'aggiunta importante alla gamma Ferrari.L'evento di presentazione è stato organizzato ada Ferrari in collaborazione con LoveFrom, collettivo di creativi fondato dai designer Sir Jony Ive e Marc Newson che da cinque anni lavora a 360° sul design della nuova vettura.La tecnologia alla base della vettura è stata svelata a ottobre 2025 nell'e-building di Maranello. Ladel lancio, che vedrà la presentazione degli esterni, si terràLa società spiega che l'della Ferrari Luce è "un, con forme semplificate e razionalizzate al servizio della guida per creare un ambiente tranquillo, funzionale e spazioso". Hardware e software sono stati sviluppati e gli elementi essenziali - come il Binnacle, il pannello di controllo e il tunnel centrale - sono autonomi e organizzati in modo chiaro attorno al concetto di input (comandi) e output (display).I materiali sono stati scelti per la loro resistenza e durata nel tempo. La, è fresata con cura dal pieno utilizzando una tecnologia CNC a 3 o 5 assi e successivamente sottoposta ad un processo di anodizzazione all'avanguardia. Il trattamento crea una microstruttura a celle esagonali ultrasottile sulla superficie, garantendo resistenza e durezza eccezionali e una raffinata micro-texture.Con riguardo aldella Ferrari Luce, il, reinterpretando l'iconico volante Nardi in legno a tre razze degli anni 50 e 60. La struttura in alluminio delle razze è intenzionalmente priva di rivestimento per mettere in evidenza solidità e finitura del materiale. Il volante è formato da 19 componenti lavorati con tecnologia CNC e pesa 400 grammi in meno rispetto al volante di gamma Ferrari.della Ferrari Luce - il Binnacle del guidatore e i pannelli di controllo anteriore e posteriore - sono stati progettati con la massima cura per garantire chiarezza e funzionalità. Il Binnacle si muove insieme al volante ottimizzando la visibilità della strumentazione da parte del pilota e facilitando così la guida. Il quadro strumenti montato sul piantone dello sterzo rappresenta una novità assoluta per una Ferrari di gamma. È dotato di due display OLED sovrapposti. Il pannello di controllo è montato su un giunto sferico che consente di orientare lo schermo verso il guidatore o il passeggero.