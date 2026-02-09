Ferrari, la prima auto completamente elettrica si chiamerà Luce: svelati gli interni

(Teleborsa) - Ferrari
, casa automobilistica di Maranello che fa parte del FTSE MIB, ha svelato il design degli interni e annunciato il nome della sua nuova vettura completamente elettrica: Ferrari Luce
, l'inizio di un nuovo capitolo nella storia del Cavallino Rampante. Viene spiegato che il nome indica la "costante attenzione al futuro del marchio" e inaugura una nuova strategia di denominazione per un'aggiunta importante alla gamma Ferrari.
L'evento di presentazione è stato organizzato a San Francisco
da Ferrari in collaborazione con LoveFrom, collettivo di creativi fondato dai designer Sir Jony Ive e Marc Newson che da cinque anni lavora a 360° sul design della nuova vettura.
La tecnologia alla base della vettura è stata svelata a ottobre 2025 nell'e-building di Maranello. La terza e ultima fase
del lancio, che vedrà la presentazione degli esterni, si terrà in Italia a maggio 2026
.
La società spiega che l'abitacolo
della Ferrari Luce è "un volume unico e pulito
, con forme semplificate e razionalizzate al servizio della guida per creare un ambiente tranquillo, funzionale e spazioso". Hardware e software sono stati sviluppati e gli elementi essenziali - come il Binnacle, il pannello di controllo e il tunnel centrale - sono autonomi e organizzati in modo chiaro attorno al concetto di input (comandi) e output (display).
I materiali sono stati scelti per la loro resistenza e durata nel tempo. La lega di alluminio, riciclata al 100%
, è fresata con cura dal pieno utilizzando una tecnologia CNC a 3 o 5 assi e successivamente sottoposta ad un processo di anodizzazione all'avanguardia. Il trattamento crea una microstruttura a celle esagonali ultrasottile sulla superficie, garantendo resistenza e durezza eccezionali e una raffinata micro-texture.
Con riguardo al volante
della Ferrari Luce, il team ha optato per una forma semplificata a tre razze
, reinterpretando l'iconico volante Nardi in legno a tre razze degli anni 50 e 60. La struttura in alluminio delle razze è intenzionalmente priva di rivestimento per mettere in evidenza solidità e finitura del materiale. Il volante è formato da 19 componenti lavorati con tecnologia CNC e pesa 400 grammi in meno rispetto al volante di gamma Ferrari.
I tre display a bordo
della Ferrari Luce - il Binnacle del guidatore e i pannelli di controllo anteriore e posteriore - sono stati progettati con la massima cura per garantire chiarezza e funzionalità. Il Binnacle si muove insieme al volante ottimizzando la visibilità della strumentazione da parte del pilota e facilitando così la guida. Il quadro strumenti montato sul piantone dello sterzo rappresenta una novità assoluta per una Ferrari di gamma. È dotato di due display OLED sovrapposti. Il pannello di controllo è montato su un giunto sferico che consente di orientare lo schermo verso il guidatore o il passeggero.(Foto: Ferrari S.p.a.)