Generali, Lovaglio (MPS): è un asset importante del nuovo gruppo

(Teleborsa) - "Generali
è un asset molto importante della nostra realtà anche se pesa un po' meno che sul bilancio della sola Mediobanca". Lo ha detto l'AD di MPS
, Luigi Lovaglio
, in audizione in Commissione di inchiesta sulle banche.
"Generali - ha aggiunto - rappresenta una parte non correlata con l'attività bancaria, una fonte di reddito che è benvenuta nel nostro conto economico". Certo "come tutti gli investimenti in cui la banca mette capitale deve dare una redditività positiva". MPS "guarda questo investimento in un'ottica esclusivamente industriale e di opportunità di ulteriore ricchezza per tutti gli stakeholder".