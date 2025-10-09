Generali, Lovaglio (MPS): è un asset importante del nuovo gruppo

Generali

(Teleborsa) - "è un asset molto importante della nostra realtà anche se pesa un po' meno che sul bilancio della sola Mediobanca". Lo ha detto l'AD di, in audizione in Commissione di inchiesta sulle banche."Generali - ha aggiunto - rappresenta una parte non correlata con l'attività bancaria, una fonte di reddito che è benvenuta nel nostro conto economico". Certo "come tutti gli investimenti in cui la banca mette capitale deve dare una redditività positiva". MPS "guarda questo investimento in un'ottica esclusivamente industriale e di opportunità di ulteriore ricchezza per tutti gli stakeholder".