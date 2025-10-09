Milano 16:04
Generali, Lovaglio (MPS): è un asset importante del nuovo gruppo
(Teleborsa) - "Generali è un asset molto importante della nostra realtà anche se pesa un po' meno che sul bilancio della sola Mediobanca". Lo ha detto l'AD di MPS, Luigi Lovaglio, in audizione in Commissione di inchiesta sulle banche.

"Generali - ha aggiunto - rappresenta una parte non correlata con l'attività bancaria, una fonte di reddito che è benvenuta nel nostro conto economico". Certo "come tutti gli investimenti in cui la banca mette capitale deve dare una redditività positiva". MPS "guarda questo investimento in un'ottica esclusivamente industriale e di opportunità di ulteriore ricchezza per tutti gli stakeholder".
