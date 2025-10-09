Germania, rinvio pacchetto riforme e investimenti peserà su crescita di breve periodo

(Teleborsa) - "Il nuovoin materia di welfare e infrastrutturesociali ed economiche e di migliorare il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese, segnalando la capacità di azione e di dialogo dei partner della coalizione". E' quanto afferma, analista di, facendo cenno ad alcune delle riforme avviate dal governo tedesco.Tuttavia, l'esperto ritiene cheper il 2025-2026, probabilmentedell'economia tedesca.Scope Ratings stima che l'tedesco derivante dalla spesa pubblica aggiuntiva sarà in media di circanel periodo 2026-2030, portando la,se circa la metà della spesa prevista di 59 miliardi di euro potrà essere impiegata nel 2026, aumentando gradualmente fino a circa 40 miliardi di euro (0,92% del PIL) all'anno negli anni successivi.Questa prospettiva, tuttavia,da un aumento significativo deglia partire dal 2026, anche se la spesa effettiva dovesse risultare inferiore agli obiettivi governativi. I rischi per le prospettive sono significativi. Ilpubblica, con effetti a catena sugli investimenti del settore privato,"La Germania hadel Paese, rimuovendo gli ostacoli alla crescita e alleviando la pressione sulle finanze pubbliche derivante dal rapido invecchiamento della popolazione tedesca", afferma Zimmermann, riconoscendo che si intravedono "alcuninelle riforme previste, in particolare nella proposta diall'assunzione didopo i 67 anni"."Per quanto riguarda la prevista introduzione dell'Aktivrente, ovvero l'introduzione di unadi 2.000 euro al mese per i, con stime che vanno da appena 15.000 a 300.000 posti di lavoro aggiuntivi nei prossimi anni".Per l'analista di Scope Ratings, in generale, saranno necessaridei circa 13,4 milioni dientro il 2039, pari al 31% della popolazione attiva.In secondo luogo, il governo mira ade i processi di pianificazione, in parte attraverso una legge sulle, che dovrebbe essere approvata entro la fine dell'anno. L'utilizzo tempestivo e mirato deldi euro per le infrastrutture èdella Germania.