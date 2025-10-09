Italgas, al via aggiudicazioni su provvedimento AGCM che ha autorizzato acquisizione di 2i Rete Gas

(Teleborsa) - Italgas
, a seguito della valutazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM) dell’idoneità dei potenziali acquirenti ricevuta in data 9 ottobre 2025, procederà all’aggiudicazione delle attività di distribuzione del gas
nei seguenti 12 Atem: Bari 2, Barletta-Andria-Trani, Brescia 5, Campobasso, Frosinone 2, Massa Carrara, Padova 2, Padova 3, Pisa, Roma 5, Teramo, Viterbo.
Gli acquirenti
, individuati all’esito di una procedura competitiva, sono: Ascopiave, Erogasmet, GP Infrastrutture, ATI tra Plures (già Alia Servizi Ambientali), Estra e Centria.
In totale verranno ceduti 247.000 PdR
, le reti e gli impianti a servizio, il relativo personale e gli attivi funzionali alla gestione del servizio, per un corrispettivo complessivo di 253,1 milioni di euro
.
Il perfezionamento delle operazioni di cessione, soggetto a usuali condizioni sospensive, è atteso nei primi mesi del prossimo anno
.