Italmobiliare si concentrerà su meno società in portafoglio da sviluppare nel lungo termine

(Teleborsa) - "Nel giro di pochi anni" ildi, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, "sarà differente, con". Lo ha detto, durante il Capital Market Day 2025 presso Palazzo Clerici a Milano.Avverrà una transizione del portafoglio a lungo termine verso poche piattaforme da sviluppare con controllo. In particolare, ci sarà un, possibilità di mantenere investimenti/co-investimenti opportunistici per originare e diversificare, e mantenendo una riserva di liquidità strategica.Il profilo del portafoglio sarà caratterizzato da, un profilo rischio/rendimento interessante e garantirà una remunerazione degli azionistiI vantaggi principali delineati dalla società per il nuovo assetto sono che: favorisce la rotazione del portafoglio, c'è una maggiore attenzione al management, si ha una sfruttamento del know-how settoriale,"Prevediamo un'accelerazione della razionalizzazione del portafoglio, consentendo una", ha detto Pesenti.Il portafoglio esistente ha, come dimostrano gli 85 milioni di euro di Sirap nel 2021, i 78 milioni di euro di Gruppo Florence nel 2023, i 132 milioni di euro di AGN Energia nel 2024 e i 45 milioni di euro diquest'anno.Italmobiliare è, passando da essere concentrata su partecipazioni passive quotate ad essere un investitore attivo in ??società private. Fino a pochi anni fa c'era infatti un elevato peso di pochi investimenti di minoranza quotati e ampia liquidità, mentre oggi ha un portafoglio diversificato di 10 società private, caratterizzato da diversificazione settoriale con esposizione bilanciata a crescita e rendimento.Oggi Italmobiliare ha Asset under Management totali di 3,9 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi di euro di AuM indiretti di Clessidra e 2,2 miliardi di euro di NAV diretto. La creazione di valore dal 2018 è stata di 1,06 miliardi di euro, di cui 0,4 miliardi di euro distribuiti agli azionisti. Lee un MoM di 2,2 volte, di cui oltre 300 milioni di euro già realizzati.