Londra: nuovo spunto rialzista per Anglo American

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,31%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 30,08 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 30,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)