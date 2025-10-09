Londra: nuovo spunto rialzista per Anglo American

(Teleborsa) - Scambia in profit la società mineraria
, che lievita del 2,31%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Anglo American
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Anglo American
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 30,08 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 30,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)