Londra: nuovo spunto rialzista per Anglo American

(Teleborsa) - Scambia in profit la società mineraria, che lievita del 2,31%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Anglo American rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Anglo American è in rafforzamento con area di resistenza vista a 30,08 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 30,9.

