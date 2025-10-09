Milano 12:42
43.036 -1,03%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:42
9.511 -0,39%
Francoforte 12:42
24.661 +0,26%

Londra: sell-off per HSBC Holdings

Pressione sulla società di servizi bancari e finanziari, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,06%.
