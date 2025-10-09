Medio Oriente, AIGA: "Accordo primo passo verso una pace giusta e duratura"

(Teleborsa) - L’Associazione Italiana Giovani Avvocati
(AIGA) esprime apprezzamento per l’accordo
annunciato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e accettato da Israele e Hamas
nell’ambito del piano di pace: il cessate il fuoco immediato, la progressiva liberazione degli ostaggi e l’ingresso degli aiuti umanitari sono passi concreti che possono avviare la fine della guerra
che da due anni sconvolge il Medio Oriente.
"Si tratta di un passaggio significativo
che, se attuato con responsabilità da tutte le parti coinvolte, potrà rappresentare l’inizio di un percorso verso una pace giusta e duratura
, nel rispetto dei diritti fondamentali dei civili e del diritto internazionale", ha commentato il presidente di AIGA Carlo Foglieni
.
AIGA ricorda il proprio impegno nella promozione della cultura giuridica e nella tutela dei diritti fondamentali
, e ribadisce la centralità della diplomazia
e del diritto internazionale come unici strumenti legittimi per la risoluzione dei conflitti. È fondamentale che ogni iniziativa diplomatica e politica - afferma- si ispiri ai principi della legalità, della giustizia e della protezione della persona umana.