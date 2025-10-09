Mediocredito Centrale e UniCredit sostengono la crescita di Oma con un minibond da 2 milioni

(Teleborsa) -hanno sottoscritto unemesso da, impresa piemontese specializzata nella lavorazione della lamiera per il settore automotive. L’operazione è stata realizzata nell’ambitoil programma promosso dalle due banche che, fino a oggi, ha cNel dettaglio, il nuovo minibond, sottoscritto in quote paritetiche Mediocredito Centrale e UniCredit, ha unaLe risorse finanziarie saranno finalizzate alla realizzazione di una nuova linea di saldatura per incrementare la capacità produttiva dello stabilimento di Grugliasco in provincia di Torino, uno dei tre siti produttivi dell’azienda insieme a quelli di Druento (sempre in provincia di Torino) e di Cerizay (in Francia).OMA si occupa delladestinati ad autovetture di alta gamma o a serie speciali. Fondata nel 1995, dal 2015 ha rinnovato il proprio modello di business per ampliare la clientela, orientandosi verso il mercato automotive internazionale, con un focus particolare su quello tedesco."Siamo molto soddisfatti dell’emissione di questo minibond" - dichiara-, "questa operazione rappresenta un nuovo importante supporto per il nostro piano di crescita. La fiduciae il supporto delci rassicurano in merito all’efficacia delle scelte strategiche adottate e confermano la solidità del nostro modello di business. OMA sta proseguendo nell’opera di rafforzamento del proprio capitale e delle risorse finanziarie, facendosi sostenere nella sua crescita non solo dalle banche, ma anche dagli investitori: il minibond sottoscritto infatti fa seguito all’ingresso del fondo di private equity Clessidra SGR nel nostro capitale con una quota del 30%, avvenuto nel 2023".che sono al centro della nostra strategia. Ne accompagniamo la crescita e gli investimenti attraverso un mix di prodotti che vanno dai finanziamenti ai minibond, settore in cui siamo leader in Italia. L’operazione che abbiamo strutturato con Oma e Mediocredito Centrale rappresenta un chiaro esempio del modo in cui operiamo", ha dichiarato"Questa operazione, realizzata insieme a UniCredit, rappresenta unanche in contesti di mercato complessi", ha commentato"In particolare, in qualità di investitori, eccellenza del territorio piemontese che con le nuove risorse potrà rafforzare la presenza sui mercati internazionali".