Mediocredito Centrale e UniCredit sostengono la crescita di Oma con un minibond da 2 milioni

(Teleborsa) - Mediocredito Centrale
e UniCredit
hanno sottoscritto un minibond da 2 milioni di euro
emesso da Officina Metalmeccanica Automotive (OMA)
, impresa piemontese specializzata nella lavorazione della lamiera per il settore automotive. L’operazione è stata realizzata nell’ambito Basket Bond Made in Italy,
il programma promosso dalle due banche che, fino a oggi, ha coinvolto 21 imprese per un importo complessivo di 56 milioni di obbligazioni.
Nel dettaglio, il nuovo minibond, sottoscritto in quote paritetiche Mediocredito Centrale e UniCredit, ha una durata di sette anni e prevede la copertura del Fondo di garanzia per le PMI.
Le risorse finanziarie saranno finalizzate alla realizzazione di una nuova linea di saldatura per incrementare la capacità produttiva dello stabilimento di Grugliasco in provincia di Torino, uno dei tre siti produttivi dell’azienda insieme a quelli di Druento (sempre in provincia di Torino) e di Cerizay (in Francia).
OMA si occupa della costruzione di stampi, dello sviluppo di prototipi, dello stampaggio e dell’assemblaggio di componenti in lamiera
destinati ad autovetture di alta gamma o a serie speciali. Fondata nel 1995, dal 2015 ha rinnovato il proprio modello di business per ampliare la clientela, orientandosi verso il mercato automotive internazionale, con un focus particolare su quello tedesco.
"Siamo molto soddisfatti dell’emissione di questo minibond" - dichiara Francesco Pepe, consigliere e azionista di OMA
-, "questa operazione rappresenta un nuovo importante supporto per il nostro piano di crescita. La fiducia accordataci da Mediocredito Centrale e UniCredit
e il supporto del Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale
ci rassicurano in merito all’efficacia delle scelte strategiche adottate e confermano la solidità del nostro modello di business. OMA sta proseguendo nell’opera di rafforzamento del proprio capitale e delle risorse finanziarie, facendosi sostenere nella sua crescita non solo dalle banche, ma anche dagli investitori: il minibond sottoscritto infatti fa seguito all’ingresso del fondo di private equity Clessidra SGR nel nostro capitale con una quota del 30%, avvenuto nel 2023".
"Supportiamo l'economia del NordOvest e i nostri clienti,
che sono al centro della nostra strategia. Ne accompagniamo la crescita e gli investimenti attraverso un mix di prodotti che vanno dai finanziamenti ai minibond, settore in cui siamo leader in Italia. L’operazione che abbiamo strutturato con Oma e Mediocredito Centrale rappresenta un chiaro esempio del modo in cui operiamo", ha dichiarato Paola Garibotti, Regional Manager NordOvest di UniCredit.
"Questa operazione, realizzata insieme a UniCredit, rappresenta un esempio concreto di come la finanza innovativa possa supportare la crescita di imprese dinamiche
anche in contesti di mercato complessi", ha commentato Piero Ferettini, Responsabile Commerciale di Mediocredito Centrale.
"In particolare, in qualità di investitori siamo lieti di aver sottoscritto questo minibond a favore di OMA
, eccellenza del territorio piemontese che con le nuove risorse potrà rafforzare la presenza sui mercati internazionali".