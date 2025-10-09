New York: andamento sostenuto per Etsy

(Teleborsa) - Bene il gestore di una piattaforma di e-commerce
, con un rialzo del 3,42%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Etsy
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Etsy
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 73,22 USD. Primo supporto visto a 71,29. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 70,04.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)