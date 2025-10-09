Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 18:11
25.067 -0,28%
Dow Jones 18:11
46.448 -0,33%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

New York: giornata depressa per Warner Bros Discovery

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Warner Bros Discovery
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda globale di media e intrattenimento, che mostra un decremento del 2,85%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Warner Bros Discovery rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 17,74 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 17,14. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 16,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```