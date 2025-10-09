Milano 13:35
PepsiCo, ricavi in aumento e utili in calo nel terzo trimestre 2025

(Teleborsa) - PepsiCo ha registrato un fatturato in aumento nel terzo trimestre 2025, sebbene gli utili siano diminuiti a causa del calo dei volumi. Titolo in lieve rialzo nel pre-market di Wall Street.

Il produttore di snack e bibite ha registrato un utile di 2,6 miliardi di dollari, pari a 1,90 dollari ad azione, per il trimestre conclusosi il 6 settembre. Questo dato è in calo dell'11% rispetto ai 2,93 miliardi di dollari, pari a 2,13 dollari ad azione, registrati nello stesso trimestre dell'anno precedente.

Escludendo le voci straordinarie, l'utile è stato di 2,29 dollari ad azione, superiore alle stime degli analisti intervistati da FactSet che si aspettavano un utile rettificato di 2,26 dollari ad azione.

Il fatturato è aumentato del 2,7%, raggiungendo i 23,94 miliardi di dollari, superando le aspettative di Wall Street di 23,83 miliardi.

L'amministratore delegato Ramon Laguarta ha affermato che l'aumento del fatturato dell'azienda riflette la resilienza del suo business internazionale e il miglioramento dello slancio della sua divisione bevande in Nord America, nonché le azioni intraprese da PepsiCo per rimodellare il suo portafoglio.

In Nord America, i volumi sono diminuiti del 4% nel settore alimentare e del 3% nella divisione bevande. Il fatturato è rimasto stabile e in crescita del 2%, rispettivamente.

Per l'anno, PepsiCo continua a prevedere un aumento del fatturato organico a una sola cifra, nonché un utile pressoché invariato rispetto all'anno scorso, a cambi costanti.

Infine, PepsiCo ha annunciato che il direttore finanziario, Jamie Caulfield, andrà in pensione a partire dal 10 novembre. Gli succederà Steve Schmitt, dirigente di Walmart.

