PepsiCo, ricavi in aumento e utili in calo nel terzo trimestre 2025

PepsiCo

(Teleborsa) -ha registrato unnel terzo trimestre 2025, sebbene glia causa del calo dei volumi. Titolo in lieve rialzo nel pre-market di Wall Street.Il produttore di snack e bibite ha registrato un, pari a 1,90 dollari ad azione, per il trimestre conclusosi il 6 settembre. Questo dato è in calo dell'11% rispetto ai 2,93 miliardi di dollari, pari a 2,13 dollari ad azione, registrati nello stesso trimestre dell'anno precedente.Escludendo le voci straordinarie, l'utile è stato di, superiore alle stime degli analisti intervistati da FactSet che si aspettavano un utile rettificato di 2,26 dollari ad azione.Il fatturato è aumentato del 2,7%, raggiungendo i, superando le aspettative di Wall Street di 23,83 miliardi.L'amministratore delegatoha affermato che l'aumento del fatturato dell'azienda riflette la resilienza del suo business internazionale e il miglioramento dello slancio della sua divisione bevande in Nord America, nonché le azioni intraprese da PepsiCo per rimodellare il suo portafoglio.In, i volumi sonoe del 3% nella divisione bevande. Il fatturato è rimasto stabile e in crescita del 2%, rispettivamente.Per l'anno, PepsiCo continua a prevedere un, nonché unrispetto all'anno scorso, a cambi costanti.Infine, PepsiCo ha annunciato che il direttore finanziario,a partire dal 10 novembre. Gli succederà Steve Schmitt, dirigente di Walmart.