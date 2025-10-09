Milano 12:43
43.034 -1,04%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:43
9.512 -0,39%
Francoforte 12:43
24.660 +0,25%

Piazza Affari: Ferrari in forte calo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso il cavallino rampante di Maranello, che mostra un -12,4%.

L'andamento di Ferrari nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 402,5 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 345. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 323,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
