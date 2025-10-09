Seco lancia Clea Vend: piattaforma di telemetria per maggiore efficienza nel vending

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha, la propria piattaforma di telemetria che offre un'ampia gamma di opzioni di connettività, permettendo a un numero sempre più ampio di operatori del vending di ridurre i costi e aumentare i ricavi.Si tratta di unaprogettata per la gestione e il rifornimento delle vending machine. Consente il monitoraggio in tempo reale, l'analisi delle vendite, la gestione degli errori e il miglioramento dell'efficienza operativa."I servizi di telemetria Clea Vend possono funzionare con la stessa efficacia con o senza terminali di pagamento contactless - afferma- Le opzioni di connettività tramite datalogger e API, facilmente integrabili, rendono le nostre soluzioni di telemetria realmente accessibili, consentendo a un numero maggiore di operatori di vending di disporre di dati di funzionamento in tempo reale sempre a portata di mano"."Seco sialla connettività, all'analisi dei dati e ai pagamenti nel mondo del vending, basandosi su piattaforme cloud-first che garantiscano protezione dei dati e compliance by-design", ha aggiunto.