Seco lancia Clea Vend: piattaforma di telemetria per maggiore efficienza nel vending

(Teleborsa) - Seco, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha presentato Clea Vend, la propria piattaforma di telemetria che offre un'ampia gamma di opzioni di connettività, permettendo a un numero sempre più ampio di operatori del vending di ridurre i costi e aumentare i ricavi.

Si tratta di una piattaforma cloud-first progettata per la gestione e il rifornimento delle vending machine. Consente il monitoraggio in tempo reale, l'analisi delle vendite, la gestione degli errori e il miglioramento dell'efficienza operativa.

"I servizi di telemetria Clea Vend possono funzionare con la stessa efficacia con o senza terminali di pagamento contactless - afferma Martin Duemling, Senior Product Manager Payment di Seco - Le opzioni di connettività tramite datalogger e API, facilmente integrabili, rendono le nostre soluzioni di telemetria realmente accessibili, consentendo a un numero maggiore di operatori di vending di disporre di dati di funzionamento in tempo reale sempre a portata di mano".

"Seco si impegna a offrire approcci moderni e accessibili alla connettività, all'analisi dei dati e ai pagamenti nel mondo del vending, basandosi su piattaforme cloud-first che garantiscano protezione dei dati e compliance by-design", ha aggiunto.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
