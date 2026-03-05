MotorK, EBITDA rettificato passa in positivo a 4,4 milioni di euro nel 2025

MotorK

(Teleborsa) -, gruppo quotato ad Amsterdam e specializzato in soluzioni SaaS per il retail automotive, ha chiuso ilconpari a 40,9 milioni di euro, con una performance stabile rispetto ai 40,3 milioni di euro dell'esercizio 2024, trainata da un mix di abbonamenti alla piattaforma SaaS di qualità superiore.L'è stato pari a 4,4 milioni di euro, in significativo aumento rispetto ai -0,5 milioni di euro dell'esercizio 2024, che riflette l'impatto complessivo dell'implementazione dell'intelligenza artificiale interdipartimentale, dei piani di efficienza del personale, delle ottimizzazioni dei processi e delle sinergie di costo. L'EBITDA cash è in miglioramento a -2,2 milioni di euro per l'intero anno (da -8,8 milioni di euro nell'esercizio 2024), con il Gruppo che raggiunge il traguardo fondamentale di un EBITDA di cassa positivo sia nel terzo che nel quarto trimestre del 2025.MotorK entra nell'esercizio 2026 con elevata visibilità e resilienza finanziaria. La priorità è convertire la pipeline di vendite da 13 milioni di euro in ricavi ricorrenti di alta qualità. Prevede di raggiungere un"Entriamo nell'esercizio 2026 da una posizione di forza fondamentalmente diversa da qualsiasi anno precedente - ha detto- Il duro lavoro di consolidamento della nostra base clienti, il completamento dell'integrazione della nostra piattaforma e l'integrazione dell'intelligenza artificiale in ogni livello delle nostre operazioni sta dando i suoi frutti: ciò che ci aspetta è la fase di esecuzione"."Con una struttura dei costi snella e basata sull'intelligenza artificiale ora in atto e una solida economia unitaria in tutta la nostra base core,- ha aggiunto - Il nostro mandato per Il 2026 è chiaro: convertire la pipeline in CARR, approfondire l'adozione della piattaforma e dimostrare che questa attività genera non solo crescita, ma una crescita redditizia e sostenibile".