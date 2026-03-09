Nasdaq lancia progetto di token azionario, partnership con Payward e Seturion

Nasdaq

(Teleborsa) -ha annunciato lunedì l'intenzione di lanciare un, che consentirà alledi averesulle proprie azioni in forma tokenizzata, inclusi i diritti di delega, le corporate actions, nonché i diritti di governance.L'iniziativa si basa sulladi Nasdaq, depositata presso la(SEC) degli Stati Uniti nel, in cui il Nasdaq proponeva di consentire la negoziazione sui suoi mercati di titoli azionari e il loro regolamento in forma di token tramite la(DTCC).La trading venue ha anche dichiarato che il partner, la società madre della piattaforma globale di criptovalute, progetterà unper la circolazione delle azioni tokenizzate tra i mercati regolamentati e i mercati on-chain.Nasdaq ha inoltre annunciato una partnership con, la piattaforma paneuropea di regolamento per asset tokenizzati del. Le sedi di negoziazione europee del Nasdaq si collegheranno a Seturion per la negoziazione di titoli tokenizzati che saranno regolati tramite la piattaforma.Il progetto del token azionario, ha spiegato Nasdaq, mira a "i mercati azionari regolamentati esistenti e le, supportando una struttura di mercato coerente e trasparente per le azioni, indipendentemente da dove vengano negoziate. I mercati si stanno orientando verso un. L'infrastruttura che supporta il modo in cui le azioni vengono negoziate, detenute, trasferite e gestite deveper supportarein un ambiente di trading. Inoltre, laazionari quotati ha il potenziale perpoiché i mercati rimangono aperti su, rendendo sempre più importante disporre di strumenti moderni per consentire agli emittenti pubblici dicon gli investitori in tutto il mondo".