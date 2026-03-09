Nasdaq lancia progetto di token azionario, partnership con Payward e Seturion

(Teleborsa) - Nasdaq
ha annunciato lunedì l'intenzione di lanciare un progetto di token azionario
, che consentirà alle società quotate in borsa
di avere maggiore controllo
sulle proprie azioni in forma tokenizzata, inclusi i diritti di delega, le corporate actions, nonché i diritti di governance.
L'iniziativa si basa sulla proposta di tokenizzazione
di Nasdaq, depositata presso la Securities and Exchange Commission
(SEC) degli Stati Uniti nel settembre 2025
, in cui il Nasdaq proponeva di consentire la negoziazione sui suoi mercati di titoli azionari e il loro regolamento in forma di token tramite la Depository Trust & Clearing Corporation
(DTCC).
La trading venue ha anche dichiarato che il partner Payward
, la società madre della piattaforma globale di criptovalute Kraken
, progetterà un gateway
per la circolazione delle azioni tokenizzate tra i mercati regolamentati e i mercati on-chain.
Nasdaq ha inoltre annunciato una partnership con Seturion
, la piattaforma paneuropea di regolamento per asset tokenizzati del Gruppo Boerse Stuttgart
. Le sedi di negoziazione europee del Nasdaq si collegheranno a Seturion per la negoziazione di titoli tokenizzati che saranno regolati tramite la piattaforma.
Il progetto del token azionario, ha spiegato Nasdaq, mira a "integrare
i mercati azionari regolamentati esistenti e le reti blockchain non regolamentate
, supportando una struttura di mercato coerente e trasparente per le azioni, indipendentemente da dove vengano negoziate. I mercati si stanno orientando verso un trading 24 ore su 24
. L'infrastruttura che supporta il modo in cui le azioni vengono negoziate, detenute, trasferite e gestite deve evolversi
per supportare operazioni continue
in un ambiente di trading sempre attivo
. Inoltre, la base di investitori
azionari quotati ha il potenziale per espandersi
poiché i mercati rimangono aperti su più fusi orari
, rendendo sempre più importante disporre di strumenti moderni per consentire agli emittenti pubblici di interagire
con gli investitori in tutto il mondo".