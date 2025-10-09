Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 18:14
25.070 -0,26%
Dow Jones 18:14
46.440 -0,35%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 3 ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 3 ottobre
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 3 ottobre su base settimanale (WoW) 80 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente 53 Mld piedi cubi (la previsione era 76 Mld piedi cubi).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```