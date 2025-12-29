Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 19 dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 19 dicembre
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 19 dicembre su base settimanale (WoW) -166 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente -167 Mld piedi cubi (la previsione era -169 Mld piedi cubi).
