Usa, nell'ultima settimana stoccaggi gas in calo oltre le attese a -119 BCF

(Teleborsa) -. Secondo l'(EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 2 gennaio 2026 sono risultati in calo di 119 BCF (billion cubic feet).Il dato si rivela superiore al consensus (-109 BCF). La settimana prima si era registrato un diminuzione di soli 38 BCF.Lesi sono dunque portate a 3.256 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 3,6% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.379) e in crescita dell'1,0% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.225 BCF.