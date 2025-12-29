Usa, stoccaggi gas ultima settimana -166 BCF

(Teleborsa) - Scendono leggermente meno delle attese glidinegli. Secondo l'(EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, glinella settimana terminata ilsono risultati in calo di 166 BCF (billion cubic feet).Il dato si rivela inferiore al(-169 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 167 BCF.Lesi sono dunque portate a 3.413 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 3,6% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.542) ma in crescita dello 0,7% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.437 BCF.