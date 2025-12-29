Usa, stoccaggi gas ultima settimana -166 BCF

(Teleborsa) - Scendono leggermente meno delle attese gli stoccaggi settimanali
di gas
negli USA
. Secondo l'Energy Information Administration
(EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas
nella settimana terminata il 19 dicembre 2025
sono risultati in calo di 166 BCF (billion cubic feet).
Il dato si rivela inferiore al consensus
(-169 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 167 BCF.
Le scorte totali
si sono dunque portate a 3.413 miliardi di piedi cubici, risultando in calo del 3,6% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.542) ma in crescita dello 0,7% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.437 BCF.