UE autorizza acquisizione di Kereis da parte di Advent

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
di Rhéa Holding SAS e delle sue controllate, tra cui Kereis
, con sede in Francia, da parte di Advent International, operatore di private equity con sede negli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente il settore dell'intermediazione assicurativa e del software per la distribuzione e la gestione di prodotti assicurativi.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti
dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.