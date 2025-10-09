UE autorizza acquisizione di Kereis da parte di Advent

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Rhéa Holding SAS e delle sue controllate, tra cui, con sede in Francia, da parte di Advent International, operatore di private equity con sede negli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente il settore dell'intermediazione assicurativa e del software per la distribuzione e la gestione di prodotti assicurativi.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date ledall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.