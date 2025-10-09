Milano 13:35
43.026 -1,05%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 13:35
9.531 -0,19%
Francoforte 13:35
24.745 +0,60%

UE autorizza acquisizione di Kereis da parte di Advent

Assicurazioni, Economia
UE autorizza acquisizione di Kereis da parte di Advent
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Rhéa Holding SAS e delle sue controllate, tra cui Kereis, con sede in Francia, da parte di Advent International, operatore di private equity con sede negli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente il settore dell'intermediazione assicurativa e del software per la distribuzione e la gestione di prodotti assicurativi.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
Condividi
```