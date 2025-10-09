UE autorizza acquisto del business Essential Home di Reckitt da parte di Advent

Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'deldidei Paesi Bassi da parte di Advent International, operatore di private equity con sede negli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente i mercati dei prodotti per la pulizia e l'igiene della casa.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.