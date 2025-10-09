UE autorizza acquisto del business Essential Home di Reckitt da parte di Advent

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
del business Essential Home
di Reckitt Benckiser Group
dei Paesi Bassi da parte di Advent International, operatore di private equity con sede negli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente i mercati dei prodotti per la pulizia e l'igiene della casa.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza
, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.