Verbali BCE, dispersione degli spread sovrani tra paesi Eurozona al livello più basso da 2007

(Teleborsa) - "Nonostante l'incertezza politica in Francia, gli spread dei titoli di Stato rispetto ai Bund tedeschi sono rimasti entro un intervallo ristretto per i paesi dell'area euro, con lo spread sovrano ponderato per il PIL dell'area euro in costante calo
dal picco raggiunto nell'autunno del 2022". Lo si legge nei verbali del meeting del 10-11 settembre
della Banca centrale europea (BCE).
"La dispersione degli spread sovrani decennali
tra i paesi dell'area euro si è attestata al livello più basso dal 2007
, prima della crisi finanziaria globale - viene osservato - Ciò ha dimostrato che la frammentazione nei mercati obbligazionari sovrani dell'area euro si è ridotta nonostante la continua riduzione del bilancio dell'Eurosistema e l'aumento dei tassi a breve e lungo termine".
Un fattore a sostegno dei mercati obbligazionari governativi dell'area euro è stato il rinnovato interesse degli investitori esteri. Dalla conclusione degli acquisti netti di attività dell'Eurosistema, l'area euro ha registrato "un forte aumento degli afflussi esteri
", viene osservato. Due fattori principali hanno spiegato questa rinnovata domanda estera di attività dell'area euro. In primo luogo, i titoli di Stato dell'area euro offrono attualmente rendimenti più interessanti
rispetto ai titoli del Tesoro statunitensi o ai titoli di Stato giapponesi, al netto dei costi di copertura valutaria. In secondo luogo, il divario sempre più ridotto nelle prospettive economiche tra l'area euro e gli Stati Uniti, nonché le preoccupazioni relative all'elevata concentrazione degli investimenti, hanno spinto a un'ampia diversificazione
, di cui l'area euro è stata uno dei principali beneficiari.
I prezzi dell'equity dell'area euro
sono rimasti sostanzialmente stabili
dalla precedente riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo. Allo stesso tempo, la performance dei settori sensibili ai dazi è rimasta significativamente contenuta rispetto agli indici di riferimento. Viene osservato che "la volatilità dei mercati finanziari è ulteriormente diminuita
in tutti i segmenti di mercato" e che "la volatilità implicita si è attestata vicino ai minimi da inizio anno nei mercati azionari dell'area euro e degli Stati Uniti, nei mercati obbligazionari dell'area euro e anche nel tasso di cambio EUR/USD". Allo stesso tempo, gli indicatori di incertezza sulla politica economica sono rimasti a un livello elevato, il che potrebbe tuttavia sovrastimare l'incertezza reale.Isabel Schnabel
, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, ha concluso "con una nota di cautela sulle attuali valutazioni di mercato, sottolineando che le elevate valutazioni degli asset in alcuni segmenti di mercato aumentano il rischio di improvvise e brusche correzioni dei prezzi
in caso di deterioramento dell'attuale propensione al rischio".