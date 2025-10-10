Analisi Tecnica: EUR/CAD del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un +0,08%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,6187, mentre il primo supporto è stimato a 0,6128. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,6246.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)