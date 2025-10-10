Germania, Consiglio dell'UE approva flessibilità per aumentare le spese per la difesa

(Teleborsa) - Il Consiglio dell'Unione europea
ha adottato una raccomandazione che approva il percorso massimo di spesa netta per la Germania
nei prossimi cinque anni, nonché la richiesta di proroga del periodo di aggiustamento fiscale a sette anni, come stabilito nel suo piano strutturale di bilancio nazionale a medio termine.
Allo stesso tempo, il Consiglio ha attivato la clausola di salvaguardia nazionale
prevista dal Patto di stabilità e crescita per la Germania, per aiutarla nella transizione verso una maggiore spesa per la difesa a livello nazionale, garantendo al contempo la sostenibilità del debito.
La clausola copre un periodo di quattro anni e un massimo dell'1,5% del PIL in termini di flessibilità
. In pratica, questa attivazione significa che non verrebbe aperta una nuova procedura per disavanzo eccessivo per la Germania, anche se dovesse registrare un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3% stabilito dai Trattati, a condizione che tale eccedenza sia dovuta a un aumento della spesa per la difesa.
Per tutte le altre spese
, gli Stati membri rimangono vincolati dalle regole di bilancio e devono impegnarsi ad attuare il quadro di governance
economica rivisto, indipendentemente dall'attivazione della clausola.
Anche altri 15 Stati membri dell'UE
- Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia - hanno ottenuto l'approvazione delle loro richieste
di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale.