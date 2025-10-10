Lavoro, programmate 520 mila assunzioni a ottobre: i settori più attivi

(Teleborsa) - Le imprese programmano circae oltre, in flessione di 11mila unità rispetto a ottobre 2024 (-2,1%) e di 29mila rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Nonostante la frenata delle assunzioni(mismatch), che riguarda il 46,8% delle figure ricercate. E' quanto conferma consueto Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato dagrazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall’Unione europea.Ilprevede oltree più di 85mila nel trimestre. A ricercare maggiormente manodopera sono le imprese del compartoche programmano quasi 17mila assunzioni nel mese e circa 31mila nel trimestre, seguono poi le imprese che si dedicano allecon 13mila lavoratori ricercati nel mese e quasi 26mila nel trimestre.Nel, sono attese quasie oltre 333 mila nel trimestre. Per il, che è alla ricerca di circanel mese e di più di 205mila nel trimestre, le maggiori opportunità di lavoro sono offerte dalle industrie dellache ricercano oltre 19mila lavoratori nel mese e più di 49mila nel trimestre, seguite dalle industrieche ricercano quasi 17mila lavoratori nel mese e 39mila nel trimestre e da quellee dei prodotti in metallo (oltre 15mila nel mese e circa 36mila nel trimestre).Lemostrano unapreviste nel mese e oltre 128mila nel trimestre. Nel, si concentrano circai a ottobre e oltre 893mila nel trimestre. Ilsi conferma il principale motore occupazionale (nel mese e 240mila nel trimestre), seguito dae 199mila) e servizi alla persona (66mila e 159mila).Ilresta la forma contrattuale, seguito dai contratti a tempo indeterminato (circa 99mila, 19,0%) e da quelli di somministrazione (42mila, 8,1%).A ottobre, le imprese continuano a segnalaredel personale per(il 46,8% del totale), soprattutto per(29,7%) o(13,3%). A risentire maggiormente del mismatch sono le industrie metallurgiche e metallifere (67,5% dei profili ricercati dalle imprese è di difficile reperimento), le imprese del comparto costruzioni (60,8%), le imprese del legno-mobile (56,9%), le industrie della meccatronica (55,5%) e quelle tessili, abbigliamento e calzature (55,3%)., il Borsino delle professioni del Sistema Informativo Excelsior segnala, tra quelli di(58,8% è di difficile reperimento),(65,6%), tecnici(59,5%) e tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (59,2%), operatori per la cura estetica (60,9%) e professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (60,4%), fabbri ferrai costruttori di utensili (77,2%), fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (75,8% meccanici artigianali), montatori, riparatori, manutentori macchine (71,9%). Tra le professioni maggiormente richieste nel settore primario emergono criticità nel reperimento sul mercato per i tecnici dei rapporti con i mercati (92% delle posizioni sono di difficile reperimento), gli allevatori e operai specializzati della zootecnia (68,8%),gli esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione (66,1%) e gli agricoltori e operai agricoli specializzati (52,7%).Le imprese sono allaper coprire più dinel mese di ottobre, pari al 22,5% del totale contratti.Sono invece oltrea ottobre (30% del totale), con le maggiori opportunità nei servizi informatici e telecomunicazioni (43,9%), turismo (40,8%), commercio (39,9%), media e comunicazione (37,6%) e servizi avanzati alle imprese (35,8%).