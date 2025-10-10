Mercoledi: Talks!, terzo appuntamento dedicato a segreti e curiosità della Biennale di Venezia

(Teleborsa) -al Museo Etrusco di Valle Giulia a Roma. Il, in calendario mercoledì 15 ottobre alle ore 17:45, si propone di approfondireche si celano, in questa occasione, dietro laIdeata da, presidente del premio, l'iniziativa dei talk consi propone di svelare ciò che resta nascosto tra le pieghe della vita, della memoria, della cronaca.L'iniziativa vede come protagonisti: Simona Argentieri, Paolo Di Paolo, Marco Marchetti, Arianna Mortelliti, Maddalena Santeroni e Alessandro Sciortino.Stavolta, a svelare i "segreti " e le curiosità nascoste dietro le quinte della biennale, sarà la stessa Maddalena Santeroni.