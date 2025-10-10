Pechino annuncia nuove tariffe sulle navi Usa che attraccano nei porti cinesi

(Teleborsa) - Venerdì la Cina ha annunciato che a partireinizierà aSi tratta di unaper aver imposto tariffe alle navi cinesi in arrivo nei porti statunitensi, che entreranno in vigore lo stesso giorno.I dazi statunitensi "gravemente" i principi del commercio internazionale e "gravemente" il commercio marittimo tra Cina e Stati Uniti, ha affermato ilnell'annuncio.La Cina addebiterà 400 yuan (56 dollari) per tonnellata netta per le navi statunitensi, sostanzialmente la stessa tariffa di 50 dollari per tonnellata netta che gli Stati Uniti stanno imponendo alle navi cinesi.Nel "breve termine, ciò si tradurrà in unper istatunitensi, unaper glie un leggeroverso gli Stati Uniti in alcune categorie", ha affermato, presidente della Camera di Commercio Americana in Cina.Nel lungo termine, ha affermato che potrebbe esserci una. Tuttavia, non si aspettava un aumento della domanda di navi prodotte negli Stati Uniti a causa dei loro costi elevati e della scarsa capacità cantieristica.Il Ministero dei Trasporti cinese ha affermato che le tariffe si applicheranno alle navi di proprietà di aziende, organizzazioni, individui ed entità statunitensi che detengono una. Anche le navi battentisaranno soggette a tariffe, ha affermato il Ministero.