Pechino annuncia nuove tariffe sulle navi Usa che attraccano nei porti cinesi

(Teleborsa) - Venerdì la Cina ha annunciato che a partire dal 14 ottobre
inizierà a far pagare le navi statunitensi per l'attracco nei porti cinesi
.
Si tratta di una risposta diretta a Washington
per aver imposto tariffe alle navi cinesi in arrivo nei porti statunitensi, che entreranno in vigore lo stesso giorno.
I dazi statunitensi "violano
gravemente" i principi del commercio internazionale e "danneggiano
gravemente" il commercio marittimo tra Cina e Stati Uniti, ha affermato il Ministero dei Trasporti cinese
nell'annuncio.
La Cina addebiterà 400 yuan (56 dollari) per tonnellata netta per le navi statunitensi, sostanzialmente la stessa tariffa di 50 dollari per tonnellata netta che gli Stati Uniti stanno imponendo alle navi cinesi.
Nel "breve termine, ciò si tradurrà in un aumento dei costi
per i consumatori
statunitensi, una diminuzione dei profitti
per gli spedizionieri
e un leggero calo della domanda di esportazioni
verso gli Stati Uniti in alcune categorie", ha affermato Michael Hart
, presidente della Camera di Commercio Americana in Cina.
Nel lungo termine, ha affermato che potrebbe esserci una maggiore domanda di navi non cinesi
. Tuttavia, non si aspettava un aumento della domanda di navi prodotte negli Stati Uniti a causa dei loro costi elevati e della scarsa capacità cantieristica.
Il Ministero dei Trasporti cinese ha affermato che le tariffe si applicheranno alle navi di proprietà di aziende, organizzazioni, individui ed entità statunitensi che detengono una partecipazione pari o superiore al 25%
. Anche le navi battenti bandiera statunitense o prodotte a Washington
saranno soggette a tariffe, ha affermato il Ministero.(Foto: © s gioiak2 | 123RF)