Traton, vendite in calo 16% nel terzo trimestre. Bene solo marchio MAN

Traton

Volkswagen

(Teleborsa) -, azienda tedesca parte del gruppoche produce veicoli commerciali, ha comunicato che lesono diminuite del 16% su base annua nel"in un contesto di mercato persistentemente debole e incerto". Secondo i dati preliminari, nel terzo trimestre sono stati venduti complessivamente 71.400 veicoli, in calo rispetto agli 85.300 veicoli dello stesso trimestre dell'anno precedente. Neidel 2025, le vendite sono state pari a 224.500 veicoli, con un calo del 9%.ha registrato un calo dell'1% delle vendite nel terzo trimestre rispetto all'anno precedente. In Europa, Scania ha beneficiato dell'elevato livello di ordini in entrata nei trimestri precedenti. Tuttavia, questo è stato compensato dal calo delle vendite in Brasile. Le vendite complessive nei primi nove mesi del 2025 sono diminuite dell'8%.ha aumentato le sue vendite del 24% nel terzo trimestre. Nonostante la persistente debolezza del mercato europeo dei veicoli industriali, le vendite di camion MAN sono aumentate su base annua. Inoltre, l'ottima performance degli autobus e dei furgoni MAN TGE ha sostenuto l'aumento delle vendite totali. Nei primi nove mesi del 2025, le vendite di MAN sono aumentate del 4% su base annua.ha registrato un calo del 57% delle vendite unitarie nel terzo trimestre rispetto al trimestre eccezionalmente positivo dell'anno precedente, quando era stato risolto un arretrato di consegne causato da un incendio nello stabilimento di un fornitore. Il mercato statunitense dei camion rimane debole a causa delle incertezze legate ai dazi e della continua recessione del trasporto merci, che ha portato a una continua cautela tra i clienti. Nei primi nove mesi del 2025, le vendite unitarie di International sono diminuite del 28%.ha registrato un calo del 4% delle vendite unitarie nel terzo trimestre del 2025. Il rallentamento del mercato brasiliano sta ora avendo un impatto maggiore anche su VWTB. Tuttavia, i mercati sudamericani di Argentina, Cile, Colombia e Perù stanno mostrando un andamento positivo. Grazie a un primo trimestre positivo, VWTB ha leggermente aumentato le vendite unitarie nei primi nove mesi dell'anno, del 3%.